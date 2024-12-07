Австрія готова прийняти переговори між Україною та Росією

Австрія пропонує Зеленському провести у Відні мирні переговори
Володимир Зеленський зустрівся у Парижі з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Під час зустрічі обговорили перспективи миру в Україні.
Про це повідомив в соцмережі X Карл Негаммер у суботу, 7 грудня.
Відень готовий прийняти мирні переговори України та РФ
Як зазначив канцлер Австрії, під час зустрічі з президентом України йшлося про зусилля для припинення війни. Зокрема, представники країн обговорили те, як досягнути справедливого та міцного миру.
"Як столиця нейтральної країни, Відень завжди готовий приймати майбутні мирні переговори", — заявив Карл Негаммер.
Нагадаємо, в Австрії планують позбавити українських біженців, які мають автомобілі, права отримувати базову допомогу. Ці зміни можуть вступити у дію вже на початку 2025 року.
Австрія відмовилась екстрадувати українського олігарха Дмитра Фірташа до США. Прокуратура Відня планує подати апеляцію на це рішення до 16 грудня.
Читайте Новини.LIVE!