Австрія готова прийняти переговори між Україною та Росією

Володимир Зеленський зустрівся з Карлом Негаммером. Фото: X/Карл Негаммер

Володимир Зеленський зустрівся у Парижі з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Під час зустрічі обговорили перспективи миру в Україні.

Про це повідомив в соцмережі X Карл Негаммер у суботу, 7 грудня.

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Як зазначив канцлер Австрії, під час зустрічі з президентом України йшлося про зусилля для припинення війни. Зокрема, представники країн обговорили те, як досягнути справедливого та міцного миру.

"Як столиця нейтральної країни, Відень завжди готовий приймати майбутні мирні переговори", — заявив Карл Негаммер.

Пост Карла Негаммера. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Австрії планують позбавити українських біженців, які мають автомобілі, права отримувати базову допомогу. Ці зміни можуть вступити у дію вже на початку 2025 року.

Австрія відмовилась екстрадувати українського олігарха Дмитра Фірташа до США. Прокуратура Відня планує подати апеляцію на це рішення до 16 грудня.