Австрія готова прийняти нових біженців з України, якщо війна посилиться

Українські біженці в Австрії. Фото: Слово і діло

В Австрії перебувають близько 90 тисяч українських біженців, більшість з них жінки з дітьми. У разі погіршення ситуації в Україні Австрія буде готова прийняти нових біженців.

Про це у коментарі Суспільному заявив посол Австрії в Україні Арад Бенкьо.

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Бенкьо наголосив, що завдяки активному бажанню українців інтегруватися та вивчати мову, їхній прихисток не створює значних труднощів для Австрії.

"Інтегрувати, прийняти українських біженців відносно не проблема, тому що українці дуже хочуть вивчати мову. Вони з радістю інтегруються в ринок", — підкреслив Бенкьо.

Посол додав, що 80% біженців — це жінки з дітьми, що створює певні труднощі.

"Але я думаю, що якщо є потреба, Австрія — гостинна країна, і я не бачу жодних проблем, що якщо буде нова хвиля, то австрійці мають велике серце і будуть вітати українців", — підкреслив посол.

Раніше ми повідомляли, що Норвегія більше не надаватиме захист українським біженцям із шести областей. Це пов'язано з тим, що UDI визнав ці регіони в Україні безпечними.

У вересні кількість українців, які отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС, збільшилася на 33,5 тисячі осіб. Загальна кількість таких осіб досягла 4,13 мільйона.