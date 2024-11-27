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Австрия готова принять новых беженцев из Украины

27 ноября 2024 08:49
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Австрия готова принять новых беженцев из Украины, если война усилится
Украинские беженцы в Австрии. Фото: Слово и дело
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Австрии находятся около 90 тысяч украинских беженцев, большинство женщин женщины с детьми. В случае ухудшения ситуации в Украине Австрия будет готова принять новых беженцев.

Об этом в комментарии Суспільному заявил посол Австрии в Украине Арад Бенке.

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Бенке отметил, что благодаря активному желанию украинцев интегрироваться и изучать язык, их убежище не создает значительных трудностей для Австрии.

"Интегрировать, принять украинских беженцев относительно не проблема, потому что украинцы очень хотят учить язык. Они с радостью интегрируются в рынок", — подчеркнул Бенке.

Посол добавил, что 80% беженцев — женщины с детьми, что создает определенные трудности.

"Но я думаю, что в случае необходимости Австрия — гостеприимная страна, и я не вижу никаких проблем, что если будет новая волна, то у австрийцев большое сердце и будут приветствовать украинцев", — подчеркнул посол.

Ранее мы сообщали, что Норвегия больше не будет оказывать защиту украинским беженцам из шести областей. Это связано с тем, что UDI признал эти регионы безопасными в Украине.

В сентябре количество украинцев, получивших статус временной защиты в странах ЕС, увеличилось на 33,5 тысяч человек. Общая численность таких лиц достигла 4,13 миллиона.

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