Біженці з України — Норвегія не надаватиме притулок переселенцям із шести областей

Українці стоять в черзі за допомогою. Ілюстративне фото: Reuters

Норвегія більше не надаватиме захист українським біженцям із шести областей. Це пов'язано із тим, що UDI визнав ці регіони в Україні безпечними.

Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії.

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В Уряді зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення Норвегія прийняла близько 85 тисяч українців. Країна неодноразово посилювала рівень пільг та житла для біженців з України.

Таким чином українські переселенці отримували колективну допомогу. Проте відтепер у Норвегії для людей, що приїжджають з областей України, які UDI вважає безпечними, діятимуть нові правила — вони отримуватимуть звичайні правила надання тимчасового захисту.

"Українці з цих територій не отримають автоматично захисту в Норвегії, але вони отримають конкретну та індивідуальну оцінку своєї потреби в захисті. Українці з територій, які UDI вважає безпечними, зможуть отримати відмову в наданні притулку", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що зміни не стосуються тих українців, які вже отримали захист у Норвегії та їхніх близьких родичів. Це також не стосується пацієнтів, які були евакуйовані з України до Норвегії, та їхніх родичів.

Серед безпечних регіонів України в UDI виділяють шість областей: Львівську, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську та Рівненську. Відтепер біженцям із цих регіонів не надаватимуть притулок у Норвегії.

"Імміграція до Норвегії має бути контрольованою та стійкою, а не непропорційно більшою, ніж у країнах, з якими ми природно себе порівнюємо, наприклад, у скандинавських країнах. Тому уряд вживає нових заходів економії", — заявила міністерка юстиції Норвегії Емілія Енгер Мель.

Нагадаємо, нещодавно Норвегія погодилась приєднатися до "данського формату" підтримки України. Йдеться про пряме фінансування зброї та техніки в Україні.

Також наприкінці жовтня директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Геннадій Коваленко заявив, що Норвегія передасть Україні нову військову допомогу.