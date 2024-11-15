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Норвегія профінансує українські оборонні компанії

15 листопада 2024 15:02
Анастасія Постоєнко - Редактор
Норвегія оплатить виробництво зброї та техніки в Україні
Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам. Фото: пресслужба Міноборони
Анастасія Постоєнко - Редактор

У п'ятницю,15 листопада, Норвегія погодилась приєднатися до "данського формату" підтримки України. Йдеться про пряме фінансування зброї та техніки в Україні.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Міністр оборони України Рустем Умєров перебуває з робочим візитом в Осло. Там він домовився з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом про те, що Норвегія профінансує виробництво в Україні.  

"Це дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для наших Сил оборони. Крім того, обговорили новий формат співпраці — "норвезьку модель". Йдеться про нову модель інвестування в українські оборонні технологічні компанії. Деталі згодом", — повідомив Умєров.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall збудує в Україні чотири заводи з виробництва озброєння, один з яких вже запустили в роботу. 

Наприкінці жовтня  директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Геннадій Коваленко заявив, що Норвегія передасть Україні нову військову допомогу.

Тим часом українські виробники зброї масово виїжджають за кордон — стали відомі причини.

зброя Норвегія фінансова допомога матеріальна допомога війна в Україні Умєров

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