Майже 85% виробників зброї виїхали за кордон або планують це зробити

Виробництво зброї. Ілюстративне фото: ROMAN PILIPEY

Більша частина українських компаній, які виробляють зброю, планують перенесення частини діяльності за кордон або вже зробили це. Йдеться про майже 85%.

Про це пише Le Figaro у четвер, 7 листопада.

Читайте також:

Виробники зброї виїжджають

У матеріалі йдеться, що згідно з даними опитування Tech Force in UA, майже 85% українських компаній-виробників зброї розглядають можливість перенесення частини своєї діяльності за кордон або вже зробили це.

Серед причин таких дій є те, що компанії часто стикаються з короткостроковими контрактами або затримками та не мають довгострокових гарантій, необхідних для інвестування в дослідження та розробки.

Відомо, що аби обійти заборону на експорт, деякі компанії переїхали до Словаччини та Польщі.

Раніше голова фонду "Повернись Живим" Тарас Чмут заявляв, що чотири компанії з виробництва БпЛА повністю перенесли свій бізнес в Польщу і Чехію та не планують ніколи повертатися в Україну.

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall планує збудувати на території України чотири заводи з виробництва озброєння.

А український оборонно-промисловий комплекс вироблятиме ракети для протидії російським дронам. Одне з підприємств підписало меморандум про співпрацю з європейським виробником озброєння THALES Belgium.