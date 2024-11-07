Почти 85% производителей оружия уехали за границу или планируют это сделать

Украинские производители оружия выезжают за границу — причины
Большая часть украинских компаний, производящих оружие, планируют перенос части деятельности за границу или уже сделали это. Речь идет о почти 85%.
Об этом пишет Le Figaro в четверг, 7 ноября.
Производители оружия выезжают
В материале говорится, что согласно данным опроса Tech Force in UA, почти 85% украинских компаний-производителей оружия рассматривают возможность перенесения части своей деятельности за границу или уже сделали это.
Среди причин таких действий является то, что компании часто сталкиваются с краткосрочными контрактами или задержками и не имеют долгосрочных гарантий, необходимых для инвестирования в исследования и разработки.
Известно, что, чтобы обойти запрет на экспорт, некоторые компании переехали в Словакию и Польшу.
Ранее глава фонда "Повернись Живим" Тарас Чмут заявлял, что четыре компании по производству БпЛА полностью перенесли свой бизнес в Польшу и Чехию и не планируют никогда возвращаться в Украину.
Напомним, немецкий концерн Rheinmetall планирует построить на территории Украины четыре завода по производству вооружения.
А украинский оборонно-промышленный комплекс будет производить ракеты для противодействия российским дронам. Одно из предприятий подписало меморандум о сотрудничестве с европейским производителем вооружения THALES Belgium.
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