Почти 85% производителей оружия уехали за границу или планируют это сделать

Производство оружия. Иллюстративное фото: ROMAN PILIPEY

Большая часть украинских компаний, производящих оружие, планируют перенос части деятельности за границу или уже сделали это. Речь идет о почти 85%.

Об этом пишет Le Figaro в четверг, 7 ноября.

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В материале говорится, что согласно данным опроса Tech Force in UA, почти 85% украинских компаний-производителей оружия рассматривают возможность перенесения части своей деятельности за границу или уже сделали это.

Среди причин таких действий является то, что компании часто сталкиваются с краткосрочными контрактами или задержками и не имеют долгосрочных гарантий, необходимых для инвестирования в исследования и разработки.

Известно, что, чтобы обойти запрет на экспорт, некоторые компании переехали в Словакию и Польшу.

Ранее глава фонда "Повернись Живим" Тарас Чмут заявлял, что четыре компании по производству БпЛА полностью перенесли свой бизнес в Польшу и Чехию и не планируют никогда возвращаться в Украину.

Напомним, немецкий концерн Rheinmetall планирует построить на территории Украины четыре завода по производству вооружения.

А украинский оборонно-промышленный комплекс будет производить ракеты для противодействия российским дронам. Одно из предприятий подписало меморандум о сотрудничестве с европейским производителем вооружения THALES Belgium.