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В Україні запрацюють чотири заводи з виробництва озброєння

26 жовтня 2024 16:29
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Виробництво зброї в Україні — концерн Rheinmetall планує збудувати чотири заводи
Ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер та заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. Фото: Камишін
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Німецький концерн Rheinmetall планує збудувати на території України чотири заводи з виробництва озброєння. Один завод вже запущено — до кінця року там мають випустити бойову машину піхоти Lynx.

Про це повідомив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер  в інтерв'ю для ТСН.

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Паппергер прокоментував будівництво заводів від  концерну Rheinmetall на території України. За його словами, один із заводів уже працює.

"Українська оборонна індустрія — це наш партнер. Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Lynx в Україні. На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки", — зауважив директор Rheinmetall.

Він додав, що Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу і заводу з виготовлення боєприпасів в Україні.

"Третій момент — це те, що ми хочемо налагодити виробництво систем ППО, щоби ви могли самі себе захищати", — підкреслив Паппергер.

Нагадаємо, нові ракети українського виробництва вже пройшли успішне випробування. Тому незабаром можна буде побачити результати їхнього застосування.

Раніше ми писали про те, що в Україні триває розробка дронів-перехоплювачів для збиття російських "шахедів".

війна в Україні виробництво завод зброя оборонна сфера

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