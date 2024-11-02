Україна підписала меморандум про виробництво ракет проти дронів

Виробництво. Ілюстративне фото: Укроборонпром

Український оборонно-промисловий комплекс вироблятиме ракети для протидії російським дронам. Одне з підприємств підписало меморандум про співпрацю з європейським виробником озброєння THALES Belgium.

Про це повідомив очільник Мінстратегпрому Герман Сметанін у Telegram у суботу, 2 листопада.

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"THALES Belgium підписали Меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством", — йдеться у повідомленні.

Сметатін уточнив, що домовленість передбачає спільне виробництво ракет для протидії БпЛА. Очікується, що надалі ця співпраця розшириться до передачі технологій та комплектуючих до ракет.

"Це співробітництво підсилить український ОПК та захист критичної інфраструктури від ворожих дронів", — зауважив він.

Скриншот допису Сметаніна

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall планує збудувати на території України чотири заводи з виробництва озброєння.

Також експерт з авіації Анатолій Храпчинський повідомив про розробку дронів-перехоплювачів для збиття російський Shahed-136.