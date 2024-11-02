Украина подписала меморандум о производстве ракет против дронов

Украина будет производить ракеты для противодействия дронам
Украинский оборонно-промышленный комплекс будет производить ракеты для противодействия российским дронам. Одно из предприятий подписало меморандум о сотрудничестве с европейским производителем вооружения THALES Belgium.
Об этом сообщил глава Минстратегпрома Герман Сметанин в Telegram в субботу, 2 ноября.
Противодействие дронам
"THALES Belgium подписали Меморандум о сотрудничестве с украинским оборонным предприятием", — говорится в сообщении.
Сметатин уточнил, что договоренность предполагает совместное производство ракет по противодействию БпЛА. Ожидается, что в дальнейшем это сотрудничество расширится до передачи технологий и комплектующих для ракет.
"Это сотрудничество усилит украинский ОПК и защиту критической инфраструктуры от вражеских дронов", — отметил он.
Напомним, немецкий концерн Rheinmetall планирует построить на территории Украины четыре завода по производству вооружения.
Также эксперт по авиации Анатолий Храпчинский сообщил о разработке дронов-перехватчиков для сбития российского Shahed-136.
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