Украина подписала меморандум о производстве ракет против дронов

Производство. Иллюстративное фото: Укроборонпром

Украинский оборонно-промышленный комплекс будет производить ракеты для противодействия российским дронам. Одно из предприятий подписало меморандум о сотрудничестве с европейским производителем вооружения THALES Belgium.

Об этом сообщил глава Минстратегпрома Герман Сметанин в Telegram в субботу, 2 ноября.

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Противодействие дронам

"THALES Belgium подписали Меморандум о сотрудничестве с украинским оборонным предприятием", — говорится в сообщении.

Сметатин уточнил, что договоренность предполагает совместное производство ракет по противодействию БпЛА. Ожидается, что в дальнейшем это сотрудничество расширится до передачи технологий и комплектующих для ракет.

"Это сотрудничество усилит украинский ОПК и защиту критической инфраструктуры от вражеских дронов", — отметил он.

Скриншот поста Сметанина

Напомним, немецкий концерн Rheinmetall планирует построить на территории Украины четыре завода по производству вооружения.

Также эксперт по авиации Анатолий Храпчинский сообщил о разработке дронов-перехватчиков для сбития российского Shahed-136.