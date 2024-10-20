Російський завод Свєрдлова у Дзержинську атакували дрони — що відомо

ФКП "Завод імені Я. М. Свєрдлова". Фото: росЗМІ

У ніч на неділю, 20 жовтня, в російському місті Дзержинськ дрони атакували завод, що виробляє вибухові речовини. Це підприємство перебуває під санкціями багатьох країн.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

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Під атаку потрапив ФКП "Завод імені Я. М. Свєрдлова". Підприємство є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин. Завод спеціалізується на виробництві вибухівки для зброї, бойових зарядів для військової техніки, компонентів для твердопаливних ракет, а також хімічних речовин для військових та промислових потреб.

За даними російської влади, дрони нібито вдалося збити силам ППО. На місці падіння уламків працюють відповідні служби.

Також відомо, що це підприємство входить до списку санкцій Євросоюзу, США, Великобританії, Японії та Швейцарії через підтримку дій, що загрожують територіальній цілісності України.

Раніше ми повідомляли, що Московська область Росії опинилася під масованою атакою безпілотників. Вони рухалися з боку Калузької області.

А у Краснодарському краї під атакою дронів опинився військовий аеродром "Ханська". До атаки причетна українська розвідка, Сили спеціальних операцій та Служба безпеки України.