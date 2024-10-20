Российский завод Свердлова в Дзержинске атаковали дроны — что известно

ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова". Фото: росСМИ

В ночь на воскресенье, 20 октября, в российском городе Дзержинск дроны атаковали завод, производящий взрывчатые вещества. Это предприятие находится под санкциями многих стран.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

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Что известно об атаке дронов

Под атаку попал ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова". Предприятие является одним из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ. Завод специализируется на производстве взрывчатки для оружия, боевых зарядов для военной техники, компонентов для твердотопливных ракет, а также химических веществ для военных и промышленных нужд.

По данным российских властей, дроны якобы удалось сбить силам ПВО. На месте падения обломков работают соответствующие службы.

Также известно, что это предприятие входит в список санкций Евросоюза, США, Великобритании, Японии и Швейцарии из-за поддержки действий, угрожающих территориальной целостности Украины.

Ранее мы сообщали, что Московская область России оказалась под массированной атакой беспилотников. Они двигались со стороны Калужской области.

А в Краснодарском крае под атакой дронов оказался военный аэродром "Ханская". К атаке причастна украинская разведка, Силы специальных операций и Служба безопасности Украины.