Норвегия оплатит производство оружия и техники в Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм. Фото: пресс-служба Минобороны

В пятницу, 15 ноября, Норвегия согласилась присоединиться к "датскому формату" поддержки Украины. Речь идет о прямом финансировании оружия и техники в Украине.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Украине профинансируют производство оружия

Министр обороны Украины Рустем Умеров находится с рабочим визитом в Осло. Там он договорился с премьер-министром Йонасом Гаром Стере и министром обороны Бьорном Арильдом Граммом о том, что Норвегия профинансирует производство в Украине.

"Это позволит быстрее производить и поставлять необходимое вооружение для наших Сил обороны. Кроме того, обсудили новый формат сотрудничества - "норвежскую модель". Речь идет о новой модели инвестирования в украинские оборонные технологические компании. Детали впоследствии", — сообщил Умеров.

Напомним, что недавно стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall построит в Украине четыре завода по производству вооружения, один из которых уже запустили в работу.

В конце октября директор Департамента международного оборонного сотрудничества Геннадий Коваленко заявил, что Норвегия передаст Украине новую военную помощь.

Тем временем, украинские производители оружия массово выезжают за границу — стали известны причины.