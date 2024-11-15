Норвегия оплатит производство оружия и техники в Украине

Норвегия профинансирует украинские оборонные компании
В пятницу, 15 ноября, Норвегия согласилась присоединиться к "датскому формату" поддержки Украины. Речь идет о прямом финансировании оружия и техники в Украине.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Украине профинансируют производство оружия
Министр обороны Украины Рустем Умеров находится с рабочим визитом в Осло. Там он договорился с премьер-министром Йонасом Гаром Стере и министром обороны Бьорном Арильдом Граммом о том, что Норвегия профинансирует производство в Украине.
"Это позволит быстрее производить и поставлять необходимое вооружение для наших Сил обороны. Кроме того, обсудили новый формат сотрудничества - "норвежскую модель". Речь идет о новой модели инвестирования в украинские оборонные технологические компании. Детали впоследствии", — сообщил Умеров.
Напомним, что недавно стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall построит в Украине четыре завода по производству вооружения, один из которых уже запустили в работу.
В конце октября директор Департамента международного оборонного сотрудничества Геннадий Коваленко заявил, что Норвегия передаст Украине новую военную помощь.
Тем временем, украинские производители оружия массово выезжают за границу — стали известны причины.
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