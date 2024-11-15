Україна боротиметься за звільнення всіх територій — заява Умєрова в Норвегії

Бйорн Арільд Грам Рустем Умєров. Фото: @umerov_mo

Міністр оборони України під час візиту до Норвегії зустрівся з міністром оборони країни Бйорном Арільдом Грамом. Рустем Умєров заявив, що Україна боротиметься за деокупацію всіх територій.

Про це Рустем Умєров сказав під час пресконференції в Осло у п'ятницю, 15 листопада.

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Рустем Умєров у Норвегії. Фото: @umerov_mo

Заява Умєрова щодо деокупації України

Під час візиту до Норвегії міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що будь-які твердження про нібито перенесення фокуса на безпеку замість територіальної цілісності — це російська пропаганда.

"Нашим пріоритетом залишається захист людей, захист нації, звільнення людей від майже 10-річної окупації, тому Крим і Донбас є частиною України. Люди, які проживають на підконтрольних Росії територіях, чекають на звільнення", — зазначив Умєров.

Делегації обговорили важливі питання двосторонньої співпраці, зокрема, шляхи розвитку та посилення української системи протиповітряної оборони.

"Це критично важлива сфера, і ми продовжуємо працювати над її зміцненням", — сказав Умєров.

Нагадаємо, за інформацією Міноборони, для захисників України закуповують роботизовані комплекси. Такі інноваційні пристрої можуть допомогти бойовим підрозділам і зберегти життя воїнів.

Раніше Новини.LIVE писали, що Сили оборони зіткнулися із військовими Північної Кореї на полі бою, однак, за словами Умєрова, це були "невеликі сутички". Росія планує розгорнути п'ять підрозділів КНДР на лінії фронту.