Украина будет бороться за освобождение всех территорий — заявление Умерова в Норвегии

Бьорн Арильд Грамм і Рустем Умеров. Фото: @umerov_mo

Министр обороны Украины во время визита в Норвегию встретился с министром обороны страны Бьорном Арильдом Граммом. Рустем Умеров заявил, что Украина будет бороться за деоккупацию всех территорий.

Об этом Рустем Умеров сказал во время пресс-конференции в Осло в пятницу, 15 ноября.

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Рустем Умеров в Норвегии. Фото: @umerov_mo

Заявление Умерова о деоккупации Украины

Во время визита в Норвегию министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что любые утверждения о якобы переносе фокуса на безопасность вместо территориальной целостности - это российская пропаганда.

"Нашим приоритетом остается защита людей, защита нации, освобождение людей от почти 10-летней оккупации, поэтому Крым и Донбасс являются частью Украины. Люди, проживающие на подконтрольных России территориях, ждут освобождения", — отметил Умеров.

Делегации обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, пути развития и усиления украинской системы противовоздушной обороны.

"Это критически важная сфера, и мы продолжаем работать над ее укреплением", — сказал Умеров.

Напомним, по информации Минобороны, для защитников Украины закупают роботизированные комплексы. Такие инновационные устройства могут помочь военным подразделениям и сохранить жизнь воинов.

Ранее Новини.LIVE писали, что Силы обороны столкнулись с военными Северной Кореи на поле боя, однако, по словам Умерова, это были "небольшие стычки". Россия планирует развернуть пять подразделений КНДР по линии фронта.