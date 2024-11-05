ЗСУ зіткнулися із військами Північної Кореї на фронті

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Умєров, Facebook

Сили оборони зіткнулися із військовими Північної Кореї на полі бою, однак це були "невеликі сутички". Росія планує розгорнути п'ять підрозділів КНДР на лінії фронту.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив в інтерв’ю південнокорейському радіо KBS.

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За словами Умєрова, це були лише "невеликі сутички", а не скоординоване зіткнення за участю всіх сил.

Міністр оборони зазначив, що північнокорейські військові маскуються під бурятів та змішуються з російськими солдатами. У зв'язку із цим потрібно ідентифікувати жертви та військовополонених, аби визначити точну кількість.

Умєров підкреслив, що загалом росіяни планують розгорнути п'ять підрозділів військ Північної Кореї на фронті протяжністю близько 1500 кілометрів по три тисячі осіб у кожному. За даними міністра, вони будуть дислоковані на північному сході, сході та південному сході України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що чисельність північнокорейських військ у Курській області Росії становить близько 11 тисяч осіб.

Раніше ми писали про те, що Росія виплачуватиме солдатам з КНДР, які братимуть участь у війні проти України, по 2 тисячі доларів щомісяця.