Зеленський назвав кількість солдатів КНДР у Курській області

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президент

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Зокрема, він дав доручення відповідним відомствам щодо виготовлення щодо розробок вітчизняної далекобійної зброї.

Про це Зеленський повідомив у понеділок, 4 листопада.

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Зеленський провів засідання ставки

"Сьогодні ж провів Ставку. Зокрема, важливе питання щодо ППО. Кожен бачить, наскільки більше росіяни застосовують "шахедів" та авіабомб. Щомісяця зростає цей терор. Потрібно більше заходів протидії", — наголосив президент.

Глава держави додав, що також це стосується і посилення мобільних вогневих груп, і впровадження реальної практики збиття "шахедів" дронами, і розвитку Сил оборони саме так, щоб нарешті вирішити проблему російських авіабомб.

"Є й нагальні рішення, які мають бути реалізовані. І також більш стратегічні речі, які будуть враховані у внутрішньому Плані посилення України, у відповідному оборонному пункті", — додав глава держави.

Також на Ставці обговорювалося посилення можливостей України щодо виробництва валсних далекобійних дронів та ракет.

"Відповідні доручення дав і міністру оборони, і на Ставці", — додав Зеленський.

Також Зеленський згадав операцію ЗСУ у Курській області. Він наголосив, що це вкрай важлива ділянка фронту, яка допомагає збільшувати обмінний фонд, який потім допоможе повернути додому полонених українських захисників.

Крім того, президент наголосив, що присутність солдатів з Північної Кореї у цьому регіоні зростає. Зараз там 11 тисяч бійців з КНДР.

Раніше Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. За його словами, вибір молдаван — це шлях "до економічного зростання та соціальної стабільності".

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що Україна має точні дані про місця дислокації солдатів КНДР на території РФ.