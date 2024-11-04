Зеленский назвал количество солдат КНДР в Курской области

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. В частности, он дал поручение соответствующим ведомствам по изготовлению разработок отечественного дальнобойного оружия.

Об этом Зеленский сообщил в понедельник, 4 ноября.

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Зеленский провел заседание Ставки

"Сегодня же провел Ставку. В частности, важный вопрос по ПВО. Каждый видит, насколько больше россияне применяют "шахедов" и авиабомб. Ежемесячно растет этот террор. Нужно больше мер противодействия", — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что также это касается и усиления мобильных огневых групп, и внедрения реальной практики сбивания "шахедов" дронами, и развития сил обороны именно так, чтобы наконец решить проблему российских авиабомб.

"Есть и неотложные решения, которые должны быть реализованы. И также более стратегические вещи, которые будут учтены во внутреннем Плане усиления Украины, в соответствующем оборонном пункте", — добавил глава государства.

Также на Ставке обсуждалось усиление возможностей Украины по производству собственных дальнобойных дронов и ракет.

"Соответствующие поручения дал и министру обороны, и на Ставке", — добавил Зеленский.

Также Зеленский упомянул об операции ВСУ в Курской области. Он подчеркнул, что это очень важный участок фронта, который помогает увеличивать обменный фонд, который затем поможет вернуть домой пленных украинских защитников.

Кроме того, президент подчеркнул, что присутствие солдат из Северной Кореи в этом регионе растет. Сейчас там 11 тысяч бойцов из КНДР.

Ранее Зеленский поздравил Маю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. По его словам, выбор молдаван — это путь "к экономическому росту и социальной стабильности".

Напомним, Зеленский заявлял, что у Украины есть точные данные о местах дислокации солдат КНДР на территории РФ.