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ЗСУ зіткнулися з північнокорейськими військовими на Курщині, — FT

5 листопада 2024 14:34
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війська КНДР у РФ — у Курській області відбулося зіткнення ЗСУ та солдатів Північної Кореї
Солдати Північної Кореї. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Курській області у Росії відбулося перше бойове зіткнення український військових та солдатів Північної Кореї. Росія озброїла північнокорейських військових чималою кількістю зброї.

Про це повідомляє Financial Times у вівторок, 5 листопада.

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Повідомляється, що високопоставлений представник української розвідки підтвердив військові дії, але відмовився надавати більш конкретну інформацію.

За його словами, це сталося на Курщині, де наразі Україна контролює близько 600 квадратних метрів території. 

Нещодавно ГУР заявило, що РФ озброїла військових Північної Кореї у Курську 60-мм мінометами, автоматами, кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими керованими ракетами і протитанковими ракетними комплексами з плечового запуску.

За даними розвідки, деякі з них також були оснащені приладами нічного бачення та тепловізорами. 

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко також зазначав, що перші військові підрозділи КНДР потрапили під обстріл у Курську.

Війська КНДР
Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що чисельність північнокорейських військ у Курській області Росії становить близько 11 тисяч осіб.

Водночас у Пентагоні не мають інформації про те, чи брали участь у боях військові з КНДР.

Північна Корея Курська область війна в Україні КНДР Росія війна

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