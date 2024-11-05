Войска КНДР в РФ — в Курской области произошло столкновение ВСУ и солдат Северной Кореи

Солдаты Северной Кореи. Фото: Reuters

В Курской области в России произошло первое боевое столкновение украинских военных и солдат Северной Кореи. Россия вооружила северокорейских военных немалым количеством оружия.

Об этом сообщает Financial Times во вторник, 5 ноября.

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Сообщается, что высокопоставленный представитель украинской разведки подтвердил военные действия, но отказался предоставлять более конкретную информацию.

По его словам, это произошло на Курщине, где сейчас Украина контролирует около 600 квадратных метров территории.

Недавно ГУР заявило, что РФ вооружила военных Северной Кореи в Курске 60-мм минометами, автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, противотанковыми управляемыми ракетами и противотанковыми ракетными комплексами с плечевым запуском.

По данным разведки, некоторые из них также были оснащены приборами ночного видения и тепловизорами.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также отмечал, что первые военные подразделения КНДР попали под обстрел в Курске.

Сообщение Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность северокорейских войск в Курской области России составляет около 11 тысяч человек.

В то же время в Пентагоне нет информации о том, участвовали ли в боях военные с КНДР.