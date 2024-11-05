Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow ВСУ столкнулись с северокорейскими военными на Курщине, — FT arrow

ВСУ столкнулись с северокорейскими военными на Курщине, — FT

5 ноября 2024 14:34
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Войска КНДР в РФ — в Курской области произошло столкновение ВСУ и солдат Северной Кореи
Солдаты Северной Кореи. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Курской области в России произошло первое боевое столкновение украинских военных и солдат Северной Кореи. Россия вооружила северокорейских военных немалым количеством оружия.

Об этом сообщает Financial Times во вторник, 5 ноября.

Читайте также:

ВСУ столкнулись с солдатами КНДР в Курской области

Сообщается, что высокопоставленный представитель украинской разведки подтвердил военные действия, но отказался предоставлять более конкретную информацию.

По его словам, это произошло на Курщине, где сейчас Украина контролирует около 600 квадратных метров территории. 

Недавно ГУР заявило, что РФ вооружила военных Северной Кореи в Курске 60-мм минометами, автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, противотанковыми управляемыми ракетами и противотанковыми ракетными комплексами с плечевым запуском.

По данным разведки, некоторые из них также были оснащены приборами ночного видения и тепловизорами. 

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также отмечал, что первые военные подразделения КНДР попали под обстрел в Курске.

Войска КНДР
Сообщение Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность северокорейских войск в Курской области России составляет около 11 тысяч человек.

В то же время в Пентагоне нет информации о том, участвовали ли в боях военные с КНДР.

Северная Корея Курская область война в Украине КНДР Россия війна

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:04 В космос запустили первый в мире деревянный спутник — какая цель

14:59 Шмыгаль сообщил, хватит ли запасов газа в Украине на зиму

Срочная новость

14:58 Умеров подтвердил боевое столкновение ВСУ с солдатами КНДР

14:55 Правительство разворачивает программу поддержки украинцев зимой

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

14:39 В Запорожье резко возросло количество раненых от российской атаки

14:38 ВАКС арестовал часть имущества руководителя Хмельницкой МСЭК

14:34 ВСУ столкнулись с северокорейскими военными на Курщине, — FT

14:29 Немцы отказались дружить с городом на Одесчине из-за России

14:20 Выборы в Раду будут проходить по новой системе, — Тимошенко

15:04 В космос запустили первый в мире деревянный спутник — какая цель

14:59 Шмыгаль сообщил, хватит ли запасов газа в Украине на зиму

Срочная новость

14:58 Умеров подтвердил боевое столкновение ВСУ с солдатами КНДР

14:55 Правительство разворачивает программу поддержки украинцев зимой

14:39 В Запорожье резко возросло количество раненых от российской атаки

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

14:38 ВАКС арестовал часть имущества руководителя Хмельницкой МСЭК

14:34 ВСУ столкнулись с северокорейскими военными на Курщине, — FT

14:29 Немцы отказались дружить с городом на Одесчине из-за России

14:20 Выборы в Раду будут проходить по новой системе, — Тимошенко

14:14 Отсрочка для педагога — нужно ли давать диплом об образовании

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Text

14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

Text

12:20 Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

Text

08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2024
Text

23:52 Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

Text

22:42 Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Text

17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам