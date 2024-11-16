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Норвегия не будет давать защиту украинцам из шести областей

16 ноября 2024 09:02
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Беженцы из Украины — Норвегия не будет приютить переселенцев из шести областей
Украинцы стоят в очереди за помощью. Иллюстративное фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Норвегия больше не будет предоставлять защиту украинским беженцам из шести областей. Это связано с тем, что UDI признал эти регионы в Украине безопасными.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Норвегии .

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Некоторые украинские беженцы не будут получать убежище в Норвегии

В Правительстве отметили, что с начала полномасштабного вторжения Норвегия приняла около 85 тысяч украинцев. Страна неоднократно усиливала уровень льгот и жилья для беженцев из Украины.

Таким образом украинские переселенцы получали коллективную помощь. Однако отныне в Норвегии для людей, приезжающих из областей Украины, которые UDI считает безопасными, будут действовать новые правила - они будут получать обычные правила предоставления убежища.

"Украинцы с этих территорий не получат автоматически защиты в Норвегии, но они получат конкретную и индивидуальную оценку своей потребности в защите. Украинцы с территорий, которые UDI считает безопасными, смогут получить отказ в предоставлении убежища", — говорится в сообщении.

Заметим, что изменения не касаются тех украинцев, которые уже получили защиту в Норвегии, и их близких родственников. Это также не касается пациентов, которые были эвакуированы из Украины в Норвегию, и их родственников.

Среди безопасных регионов Украины в UDI выделяют шесть областей: Львовскую, Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Ровенскую. Отныне беженцам из этих регионов не будут предоставлять убежище в Норвегии.

"Иммиграция в Норвегию должна быть контролируемой и устойчивой, а не непропорционально большей, чем в странах, с которыми мы естественно себя сравниваем, например, в скандинавских странах. Поэтому правительство принимает новые меры экономии", — заявила министр юстиции Норвегии Эмилия Энгер Мель.

Напомним, недавно Норвегия согласилась присоединиться к "датскому формату" поддержки Украины. Речь идет о прямом финансировании оружия и техники в Украине.

Также в конце октября директор Департамента международного оборонного сотрудничества Геннадий Коваленко заявил, что Норвегия передаст Украине новую военную помощь .

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