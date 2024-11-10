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В ЄС побільшало українських біженців — до яких країн їдуть

10 листопада 2024 13:36
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Куди найбільше їдуть українські біженці — статистика
Українські біженці. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У вересні кількість українців, які отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС, збільшилася на 33,5 тисячі осіб. Загальна кількість таких осіб досягла 4,13 мільйона.

Про це повідомляє Eurostat.

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Найбільше українців зі статусом тимчасового захисту приїхало до Німеччини — 6,97 тисячі осіб. Польща посідає друге місце з приростом у 4,64 тисячі, а на третьому місці — Іспанія, де кількість таких осіб зросла на 3,13 тисячі. Водночас із Франції виїхало 570 осіб, а з Італії — лише 5. Дані щодо Угорщини за вересень наразі відсутні.

Загалом майже половина всіх українців, які отримали тимчасовий захист, — це жінки (45%), ще третина — діти (32,3%), а дорослі чоловіки складають понад п'яту частину (22,7%) від загальної кількості.

Німеччина та Польща залишаються лідерами за кількістю українців, які отримали статус тимчасового захисту.

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвищі показники одержувачів тимчасового захисту на тисячу осіб на кінець вересня 2024 року були зафіксовані у Чехії (34,7), Литві (28,1) та Польщі (26,8). Водночас загальний показник для ЄС становив 9,3 на тисячу осіб.

На 30 вересня 2024 року громадяни України становили понад 98,3% від усіх бенефіціарів тимчасового захисту в Європейському Союзі.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Польщі діє програма підтримки українських біженців, що допомагає з орендою житла. Вона передбачає допомогу в пошуку житла, часткове покриття витрат на послуги агентства, страхування та юридичний супровід під час укладення договору оренди.

Ми також писали, що близько 40% українських біженців хочуть повернутися додому, тоді як близько 25% планують залишитися за кордоном. Україна повинна розраховувати, що після війни чисельність населення становитиме приблизно 30 млн осіб.

війна в Україні переселенці біженці Польща Німеччина Європейський союз

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