Куди найбільше їдуть українські біженці — статистика

В ЄС побільшало українських біженців — до яких країн їдуть
У вересні кількість українців, які отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС, збільшилася на 33,5 тисячі осіб. Загальна кількість таких осіб досягла 4,13 мільйона.
Про це повідомляє Eurostat.
Де найбільший приплив українських біженців
Найбільше українців зі статусом тимчасового захисту приїхало до Німеччини — 6,97 тисячі осіб. Польща посідає друге місце з приростом у 4,64 тисячі, а на третьому місці — Іспанія, де кількість таких осіб зросла на 3,13 тисячі. Водночас із Франції виїхало 570 осіб, а з Італії — лише 5. Дані щодо Угорщини за вересень наразі відсутні.
Загалом майже половина всіх українців, які отримали тимчасовий захист, — це жінки (45%), ще третина — діти (32,3%), а дорослі чоловіки складають понад п'яту частину (22,7%) від загальної кількості.
Німеччина та Польща залишаються лідерами за кількістю українців, які отримали статус тимчасового захисту.
Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвищі показники одержувачів тимчасового захисту на тисячу осіб на кінець вересня 2024 року були зафіксовані у Чехії (34,7), Литві (28,1) та Польщі (26,8). Водночас загальний показник для ЄС становив 9,3 на тисячу осіб.
На 30 вересня 2024 року громадяни України становили понад 98,3% від усіх бенефіціарів тимчасового захисту в Європейському Союзі.
Що ще треба знати
Нагадаємо, у Польщі діє програма підтримки українських біженців, що допомагає з орендою житла. Вона передбачає допомогу в пошуку житла, часткове покриття витрат на послуги агентства, страхування та юридичний супровід під час укладення договору оренди.
Ми також писали, що близько 40% українських біженців хочуть повернутися додому, тоді як близько 25% планують залишитися за кордоном. Україна повинна розраховувати, що після війни чисельність населення становитиме приблизно 30 млн осіб.
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