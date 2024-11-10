Куда больше едут украинские беженцы — статистика

Украинские беженцы. Фото: УНІАН

В сентябре количество украинцев, получивших статус временной защиты в странах ЕС, увеличилось на 33,5 тысяч человек. Общая численность таких лиц достигла 4,13 миллиона.

Об этом сообщает Eurostat.

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Больше украинцев со статусом временной защиты приехало в Германию — 6,97 тысячи человек. Польша занимает второе место с приростом в 4,64 тысяч, а на третьем месте — Испания, где количество таких лиц выросло на 3,13 тысяч. В то же время из Франции выехало 570 человек, а из Италии — только 5. Данные по Венгрии за сентябрь пока отсутствуют.

В целом почти половина всех украинцев, получивших временную защиту, — это женщины (45%), еще треть — дети (32,3%), а взрослые мужчины составляют более пятой части (22,7%) от общего количества.

Германия и Польша остаются лидерами по количеству украинцев, получивших статус временной защиты.

По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, самые высокие показатели получателей временной защиты на тысячу человек на конец сентября 2024 были зафиксированы в Чехии (34,7), Литве (28,1) и Польше (26,8). В то же время общий показатель для ЕС составил 9,3 на тысячу человек.

На 30 сентября 2024 года граждане Украины составляли более 98,3% всех бенефициаров временной защиты в Европейском Союзе.

Что еще нужно знать

Напомним, в Польше действует программа поддержки украинских беженцев, помогающая с арендой жилья. Она предусматривает помощь в поиске жилья, частичное покрытие расходов на услуги агентства, страхование и юридическое сопровождение при заключении договора аренды.

Мы также писали, что около 40% украинских беженцев хотят вернуться домой, в то время как около 25% планируют остаться за границей. Украина должна рассчитывать, что после войны численность населения будет составлять около 30 млн человек.