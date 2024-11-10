Куда больше едут украинские беженцы — статистика

В ЕС стало больше украинских беженцев — в какие страны едут
В сентябре количество украинцев, получивших статус временной защиты в странах ЕС, увеличилось на 33,5 тысяч человек. Общая численность таких лиц достигла 4,13 миллиона.
Об этом сообщает Eurostat.
Где самый большой приток украинских беженцев
Больше украинцев со статусом временной защиты приехало в Германию — 6,97 тысячи человек. Польша занимает второе место с приростом в 4,64 тысяч, а на третьем месте — Испания, где количество таких лиц выросло на 3,13 тысяч. В то же время из Франции выехало 570 человек, а из Италии — только 5. Данные по Венгрии за сентябрь пока отсутствуют.
В целом почти половина всех украинцев, получивших временную защиту, — это женщины (45%), еще треть — дети (32,3%), а взрослые мужчины составляют более пятой части (22,7%) от общего количества.
Германия и Польша остаются лидерами по количеству украинцев, получивших статус временной защиты.
По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, самые высокие показатели получателей временной защиты на тысячу человек на конец сентября 2024 были зафиксированы в Чехии (34,7), Литве (28,1) и Польше (26,8). В то же время общий показатель для ЕС составил 9,3 на тысячу человек.
На 30 сентября 2024 года граждане Украины составляли более 98,3% всех бенефициаров временной защиты в Европейском Союзе.
Что еще нужно знать
Напомним, в Польше действует программа поддержки украинских беженцев, помогающая с арендой жилья. Она предусматривает помощь в поиске жилья, частичное покрытие расходов на услуги агентства, страхование и юридическое сопровождение при заключении договора аренды.
Мы также писали, что около 40% украинских беженцев хотят вернуться домой, в то время как около 25% планируют остаться за границей. Украина должна рассчитывать, что после войны численность населения будет составлять около 30 млн человек.
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