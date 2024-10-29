Українці за кордоном — демограф назвав кількість населення України після війни

Біженці з України. Ілюстративне фото: rp.pl

Близько 40% українських біженців хочуть повернутися додому, тоді як близько 25% планують залишитися за кордоном. Україна повинна розраховувати, що після війни чисельність населення становитиме приблизно 30 млн осіб.

Про це повідомив доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун в інтерв’ю для РБК-Україна.

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За даними Гладуна, наразі за кордоном хочуть залишитися близько 25% біженців з України з понад 6,2 млн. Проте чимало українців ще досі не визначилися, де хочуть бути, хоча до 40% кажуть, що все ж хочуть повернутися.

"Треба підтримувати з ними контакт, допомагати якось. Щоб вони бачили, що за них теж піклуються, що вони потрібні своїй країні", — зазначив демограф.

За його словами, виділяти великі суми коштів для мігрантів не потрібно. Він додав, що допомагати потрібно тим, хто постраждав та чиї будинки зруйновано, незалежно від того, де ця людина перебуває.

Наразі в Україні понад чотири мільйони внутрішньо переміщених осіб. Це люди, які залишили своє житло, але залишилися в країні.

"Нам всі плани треба будувати не на 52 млн, навіть не на 42. А визнати і відверто сказати, що нас в країні після війни буде приблизно 30 млн. І вже під цю чисельність планувати і економіку, і розвиток соціальної інфраструктури, і подальше життя", — підкреслив Гладун.

Нагадаємо, Швейцарія хоче закрити дев’ять центрів для надання притулку біженцям наприкінці січня 2025 року. Таким чином, країна планує заощадити близько 46 млн доларів.

Раніше ми писали про те, що голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк переконана, що державна політика щодо підтримки тимчасово переміщених осіб зазнала провалу.