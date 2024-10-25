Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow В Україні критично зменшилась кількість школярів arrow

В Україні критично зменшилась кількість школярів

25 жовтня 2024 10:00
Галина Шподарева - редактор
За чотири роки в України закрилися понад дві тисячі шкіл
Першокласники в харківській метрошколі. Фото: Харківська міська рада
Галина Шподарева - редактор

В Україні суттєво зменшилася кількість шкіл та учнів перших класів. Закрилося 2 114 закладів за останні чотири роки — це п’ята частина сільських шкіл. У містах шкіл поменшало на 5%.

Про це повідомили аналітики порталу Education у п'ятницю, 25 жовтня.

Читайте також:

Зменшення кількості шкіл в Україні

Загальна кількість державних, комунальних і приватних шкіл в Україні постійно зменшується. Якщо у 2020/2021 навчальному році працювало 14 815 шкіл, то до 2023/2024 року їх залишилося лише 12 701. Тобто за чотири роки шкіл стало менше на 14%.

Інфографіка Education
Зменшення кількості шкіл. Інфографіка: Education

Якщо у 2020/2021 навчальному році в селах було 9 293 заклади, то у 2023/2024 їх залишилося лише 7 439, що говорить про втрату майже 2 000 шкіл. За чотири роки кількість сільських шкіл скоротилася на 20 %. У містах цей показник склав близько 5%.

За 4 роки закрили 20% сільських та 5% міських шкіл
Зменшення кількості шкіл у місті та селі. Інфографіка: Education

Зменшення кількості українських школярів

Основні причини — демографічна криза та вимушена міграція сімей з дітьми через війну. Попри значні втрати шкільної матеріально-технічної бази, основна причина закриття шкіл — це зменшення кількості учнів. Тільки у 2024 році до шкіл пішло на 14 % першокласників менше, ніж торік. 

Зменшення кількості школярів в Україні
Зменшення кількості школярів в Україні. Інфографіка: Education

Наслідки освітньої реформи

Фахівці вважають, освітня реформа, яка спрямована на оптимізацію мережі шкіл, фактично призводить до закриття закладів, залишаючи чимало невеликих населених пунктів без шкіл. 

"Також серйозне занепокоєння викликає "нова версія" наказу № 850, який змусить школи призупинити роботу, якщо вони не зможуть організувати очне навчання та набрати дистанційні класи", — пишуть аналітики Education. 

Нагадаємо, до кінця 2024 року 173 українські школи отримають нові кухні та їдальні. Уряд вже виділив на це гроші. У пріоритеті — великі школи у спроможних громадах.

Раніше Новини.LIVE писали, що працівники ТЦК відвідали школи у Львівській області, де провели агітаційні заходи серед дітей стосовно вступу до військових вищих навчальних закладів.

школярі війна в Україні біженці освіта школи війна

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:26 Заступник голови Одеської облради приховав елітне авто

10:14 Зарплати до 50 тис. грн — кого шукають на дистанційну роботу

10:00 В Україні критично зменшилась кількість школярів

09:56 У Києві суд ухвалив рішення у справі нападу на журналістку

09:49 Одесити сьогодні будуть без світла — кого торкнеться

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

09:30 В Україні посилюють мобілізацію в одній з областей

09:27 В Україні підскочили ціни на однокімнатні квартири

09:25 У Генштабі ЗСУ назвали найгарячіший напрямок фронту

09:22 В Одесі водій збив і побив велосипедиста з протезом

09:09 Екскомандир Азову повідомив про надскладну ситуацію на фронті

10:26 Заступник голови Одеської облради приховав елітне авто

10:14 Зарплати до 50 тис. грн — кого шукають на дистанційну роботу

10:00 В Україні критично зменшилась кількість школярів

09:56 У Києві суд ухвалив рішення у справі нападу на журналістку

09:49 Одесити сьогодні будуть без світла — кого торкнеться

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

09:30 В Україні посилюють мобілізацію в одній з областей

09:27 В Україні підскочили ціни на однокімнатні квартири

09:25 У Генштабі ЗСУ назвали найгарячіший напрямок фронту

09:22 В Одесі водій збив і побив велосипедиста з протезом

09:09 Екскомандир Азову повідомив про надскладну ситуацію на фронті

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їхніх сімей — новий проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня 2024
Text

23:28 Нардепка заявила про навмисне затягування реформи МСЕК — яка причина

Text

22:09 Нардепка заявила про проблему, яка виникла між парламентом та урядом

Text

19:38 Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критичних підприємств — нардеп назвав кількість заброньованих

Text

17:55 Страта українських полонених та війська КНДР у РФ — ефір Вечір.LIVE

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

17:48 Експерт назвав ключові аспекти енергетичної стабільності в Україні

Text

15:17 Камельчук пояснив, які заклади виконуватимуть функції МСЕК та що покращиться

Text

13:13 Переговори про закінчення війни та повернення відключень світла — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

15 жовтня 2024

09:55 Заміна "старих" доларів на "нові" — які купюри не підлягають обміну в Україні