За чотири роки в України закрилися понад дві тисячі шкіл

Першокласники в харківській метрошколі. Фото: Харківська міська рада

В Україні суттєво зменшилася кількість шкіл та учнів перших класів. Закрилося 2 114 закладів за останні чотири роки — це п’ята частина сільських шкіл. У містах шкіл поменшало на 5%.

Про це повідомили аналітики порталу Education у п'ятницю, 25 жовтня.

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Зменшення кількості шкіл в Україні

Загальна кількість державних, комунальних і приватних шкіл в Україні постійно зменшується. Якщо у 2020/2021 навчальному році працювало 14 815 шкіл, то до 2023/2024 року їх залишилося лише 12 701. Тобто за чотири роки шкіл стало менше на 14%.

Зменшення кількості шкіл. Інфографіка: Education

Якщо у 2020/2021 навчальному році в селах було 9 293 заклади, то у 2023/2024 їх залишилося лише 7 439, що говорить про втрату майже 2 000 шкіл. За чотири роки кількість сільських шкіл скоротилася на 20 %. У містах цей показник склав близько 5%.

Зменшення кількості шкіл у місті та селі. Інфографіка: Education

Зменшення кількості українських школярів

Основні причини — демографічна криза та вимушена міграція сімей з дітьми через війну. Попри значні втрати шкільної матеріально-технічної бази, основна причина закриття шкіл — це зменшення кількості учнів. Тільки у 2024 році до шкіл пішло на 14 % першокласників менше, ніж торік.

Зменшення кількості школярів в Україні. Інфографіка: Education

Наслідки освітньої реформи

Фахівці вважають, освітня реформа, яка спрямована на оптимізацію мережі шкіл, фактично призводить до закриття закладів, залишаючи чимало невеликих населених пунктів без шкіл.

"Також серйозне занепокоєння викликає "нова версія" наказу № 850, який змусить школи призупинити роботу, якщо вони не зможуть організувати очне навчання та набрати дистанційні класи", — пишуть аналітики Education.

Нагадаємо, до кінця 2024 року 173 українські школи отримають нові кухні та їдальні. Уряд вже виділив на це гроші. У пріоритеті — великі школи у спроможних громадах.

Раніше Новини.LIVE писали, що працівники ТЦК відвідали школи у Львівській області, де провели агітаційні заходи серед дітей стосовно вступу до військових вищих навчальних закладів.