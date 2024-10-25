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В Украине критически уменьшилось число школ и первоклассников

25 октября 2024 10:00
Галина Шподарева - редактор
За четыре года в Украине закрылось более двух тысяч школ
Первоклассники в Харьковской метрошколе. Фото: Харьковский городской совет
Галина Шподарева - редактор

В Украине существенно уменьшилось количество школ и учащихся первых классов. Закрылось 2 114 заведений за последние четыре года — это пятая часть сельских школ. В городах школ стало меньше на 5%.

Об этом сообщили аналитики портала Education в пятницу, 25 октября.

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Уменьшение количества школ в Украине

Общее количество государственных, коммунальных и частных школ постоянно уменьшается. Если в 2020/2021 учебном году работало 14 815 школ, то к 2023/2024 их осталось только 12 701. То есть за четыре года школ стало меньше на 14%.

Инфографика
Уменьшение количества школ. Инфографика: Education

Если в 2020/2021 учебном году в селах было 9 293 заведения, то в 2023/2024 их осталось только 7 439, что говорит о потере почти 2000 школ. За четыре года количество сельских школ сократилось на 20%. В городах этот показатель составил около 5%.

За 4 года закрыли 20% сельских и 5% городских школ
Уменьшение количества школ в городе и деревне. Инфографика: Education

Уменьшение количества украинских школьников

Основные причины — демографический кризис и вынужденная миграция семей с детьми из-за войны. Несмотря на значительные потери школьной материально-технической базы, основная причина закрытия школ — уменьшение количества учащихся. Только в 2024 году в школы пошло на 14% первоклассников меньше, чем в прошлом.

Уменьшение количества школьников в Украине
Уменьшение количества школьников в Украине. Инфографика: Education

Последствия образовательной реформы

Специалисты считают, что образовательная реформа, направленная на оптимизацию сети школ, фактически приводит к закрытию заведений, оставляя немало небольших населенных пунктов без школ.

"Также серьезную обеспокоенность вызывает "новая версия" приказа № 850, который заставит школы приостановить работу, если они не смогут организовать очное обучение и набрать дистанционные классы", — пишут аналитики Education.

Напомним, до конца 2024 года 173 украинских школы получат новые кухни и столовые. Правительство уже выделило на это деньги. В приоритете — большие школы в состоятельных громадах.

Ранее Новини.LIVE писали, что работники ТЦК посетили школы во Львовской области, где провели агитационные мероприятия среди детей по поступлению в военные высшие учебные заведения.

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