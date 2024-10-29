Украинцы за границей - демограф назвал количество населения Украины после войны

Беженцы из Украины. Иллюстративное фото: rp.pl

Около 40% украинских беженцев хотят вернуться домой, в то время как около 25% планируют остаться за границей. Украина должна рассчитывать, что после войны численность населения составит около 30 млн человек.

Об этом сообщил доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун в интервью РБК-Украина.

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По данным Гладуна, сейчас за рубежом хотят остаться около 25% беженцев из Украины из более 6,2 млн. Однако многие украинцы до сих пор не определились, где хотят быть, хотя до 40% говорят, что все же хотят вернуться.

"Надо поддерживать с ними контакт, помогать как-то. Чтобы они видели, что о них тоже заботятся, что они нужны своей стране", — отметил демограф.

По его словам, выделять большие суммы средств для мигрантов не нужно. Он добавил, что помогать нужно тем, кто пострадал и чьи дома разрушены, независимо от того, где этот человек находится.

Сейчас в Украине более четырех миллионов внутренне перемещенных лиц. Это люди, которые оставили свое жилье, но остались в стране.

"Нам все планы надо строить не на 52 млн, даже не на 42. А признать и откровенно сказать, что нас в стране после войны будет примерно 30 млн. И уже под эту численность планировать и экономику, и развитие социальной инфраструктуры, и дальнейшую жизнь", — подчеркнул Гладун.

Напомним, Швейцария хочет закрыть девять центров для предоставления убежища беженцам в конце января 2025 года. Таким образом, страна планирует сэкономить около 46 млн долларов.

Ранее мы писали о том, что глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк убеждена, что государственная политика по поддержке временно перемещенных лиц потерпела провал.