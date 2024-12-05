Захисники Фірташа стверджують, що справи проти нього політично вмотивовані

Дмитро Фірташ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Регіональний суд Відня вирішив, що проживаючий в Австрії український олігарх Дмитро Фірташ не може бути екстрадований до США. Прокуратура Відня планує подати апеляцію на це рішення до 16 грудня.

Про це повідомляє видання Vienna Online.

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Суть звинувачень Фірташу

Українського олігарха американські прокурори звинуватили в корупції з титановим бізнесом в Індії. Сам Фірташ, якого заарештували у Відні в березні 2014 року і відпустили під рекордну заставу в 125 мільйонів євро, заперечує звинувачення.

Адвокати олігарха говорять про політично мотивоване переслідування з боку прокуратури Чикаго. Після того, як прокурор Відня подав апеляцію на перше рішення регіонального суду Відня про відмову в екстрадиції, Вищий регіональний суд Відня у лютому 2017 року та Верховний суд у червні 2019 року визнали екстрадицію прийнятною.

Після рішення Верховного Суду Фірташ ледве уникнув передачі до США, чого можна було запобігти, лише подавши заяву на реадмісію. Цю заяву про відновлення всього процесу екстрадиції спочатку відхилив Регіональний суд Відня в березні 2022 року, але схвалив Вищий регіональний суд Відня в червні 2023 року. Відтоді це питання розглядав Віденський регіональний суд, який тепер знову виніс рішення на користь Дмитра Фірташа.

Нагадаємо, БЕБ та СБУ приходили з обшуками до компаній олігарха Дмитра Фірташа. Йому самому і топменеджерам його компаній, залучених до злочинної схеми, оголосили підозру.

А до цього Дмитро Фірташ намагався отримати дипломатичний статус через роботу в одній з агенцій ООН — UNIDO, яка сприяє індустріалізації країн третього світу. "Дипломатом" його зробила Білорусь, щоб уникнути екстрадиції до США.