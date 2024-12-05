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Австрия не хочет отдавать США олигарха Фирташа

5 декабря 2024 06:25
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Защитники Фирташа утверждают, что дела против него политически мотивированы
Дмитрий Фирташ. Иллюстративное фото: росСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Региональный суд Вены решил, что проживающий в Австрии украинский олигарх Дмитрий Фирташ не может быть экстрадирован в США. Прокуратура Вены планирует подать апелляцию на это решение до 16 декабря.

Об этом сообщает издание Vienna Online.

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Суть обвинений Фирташу

Украинского олигарха американские прокуроры обвинили в коррупции с титановым бизнесом в Индии. Сам Фирташ, арестованный в Вене в марте 2014 года и отпущенный под рекордный залог в 125 миллионов евро, отрицает обвинения.

Адвокаты олигарха говорят о политически мотивированном преследовании со стороны Чикагской прокуратуры. После того как прокурор Вены подал апелляцию на первое решение регионального суда Вены об отказе в экстрадиции, Высший региональный суд Вены в феврале 2017 года и Верховный суд в июне 2019 признали экстрадицию приемлемой.

После решения Верховного Суда Фирташ едва избежал передачи в США, которую можно было предотвратить, только подав заявление на реадмиссию. Это заявление о возобновлении всего процесса экстрадиции сначала отклонил Региональный суд Вены в марте 2022 года, но одобрил Высший региональный суд Вены в июне 2023 года. С тех пор этот вопрос рассматривал Венский региональный суд, который снова вынес решение в пользу Дмитрия Фирташа.

Напомним, БЭБ и СБУ приходили с обысками в компании олигарха Дмитрия Фирташа. Ему самому и топ-менеджерам его компаний, вовлеченных в преступную схему, объявили подозрение.

До этого Дмитрий Фирташ пытался получить дипломатический статус через работу в одном из агентств ООН — UNIDO, которое способствует индустриализации стран третьего мира. "Дипломатом" его сделала Беларусь во избежание экстрадиции в США.

США суд олигархи Дмитрий Фирташ Австрия экстрадиция

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