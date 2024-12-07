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Австрия предлагает Зеленскому провести в Вене мирные переговоры

7 декабря 2024 17:16
Ольга Антоновская - редактор
Австрия готова принять переговоры между Украиной и Россией
Владимир Зеленский встретился с Карлом Негаммером. Фото: X/Карл Негаммер
Ольга Антоновская - редактор

Владимир Зеленский встретился в Париже с канцлером Австрии Карлом Негаммером. В ходе встречи обсудили перспективы мира в Украине.

Об этом сообщил в соцсети X Карл Негаммер в субботу, 7 декабря.

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Как отметил канцлер Австрии, во время встречи с президентом Украины речь шла об усилиях по прекращению войны. В частности, представители стран обсудили, как достичь справедливого и крепкого мира.

"Как столица нейтральной страны, Вена всегда готова принимать будущие мирные переговоры", — заявил Карл Негаммер.

Канцлер Австрии
Пост Карла Негаммера. Фото: скриншот

Напомним, в Австрии планируют лишить украинских беженцев, имеющих автомобили, права получать базовую помощь. Эти изменения могут вступить в силу уже в начале 2025 года.

Австрия отказалась экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Прокуратура Вены планирует подать апелляцию на данное решение до 16 декабря.

Владимир Зеленский переговоры Австрия война в Украине війна Вена

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