Как прошла встреча Макрона, Трампа и Зеленского в Париже — фото дня

Встреча Дональда Трампа, Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского. Фото: Офис Президента Украины

В субботу, 7 декабря, прошла трехсторонняя встреча политических лидеров Украины, Франции и США. В Елисейском дворце в Париже встретились президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и избранный президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщило издание "Голос Америки".

Читайте также:

Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона

Встреча президентов Украины, Франции и избранного президента США в Париже

Встреча Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа

Трехсторонняя встреча Зеленского, Макрона и Трампа в Париже 1/4 ​ 4

Что известно о трехсторонней встрече политиков

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию на открытие собора Нотр-Дам де Пари, который пять лет назад получил повреждения в результате пожара. С этой же целью посетил столицу Франции и избранный лидер США Дональд Трамп. Президент Франции Эмманюэль Макрон решил пригласить обоих политиков на переговоры.

По словам представителя президента Украины Сергея Никифорова, встреча проходила за закрытыми дверями и длилась 35 минут.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что встреча с французским и американским лидерами была продуктивной. Стороны обсудили ситуацию на фронте, поддержку украинцев и достижение справедливого мира.

Также украинский лидер встретился с главой Грузии Саломе Зурабишвили. Президент подчеркнул, что Украина будет поддерживать Грузию в борьбе за независимость.