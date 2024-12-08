Как прошла встреча Макрона, Трампа и Зеленского в Париже — фото дня

Встреча Макрона, Зеленского и Трампа в Париже — исторические фото
В субботу, 7 декабря, прошла трехсторонняя встреча политических лидеров Украины, Франции и США. В Елисейском дворце в Париже встретились президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и избранный президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщило издание "Голос Америки".
-
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона
-
Встреча президентов Украины, Франции и избранного президента США в Париже
-
Встреча Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа
-
Трехсторонняя встреча Зеленского, Макрона и Трампа в Париже
Что известно о трехсторонней встрече политиков
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию на открытие собора Нотр-Дам де Пари, который пять лет назад получил повреждения в результате пожара. С этой же целью посетил столицу Франции и избранный лидер США Дональд Трамп. Президент Франции Эмманюэль Макрон решил пригласить обоих политиков на переговоры.
По словам представителя президента Украины Сергея Никифорова, встреча проходила за закрытыми дверями и длилась 35 минут.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что встреча с французским и американским лидерами была продуктивной. Стороны обсудили ситуацию на фронте, поддержку украинцев и достижение справедливого мира.
Также украинский лидер встретился с главой Грузии Саломе Зурабишвили. Президент подчеркнул, что Украина будет поддерживать Грузию в борьбе за независимость.
Читайте Новини.LIVE!