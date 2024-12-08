Трамп допускает сокращение поддержки Украины

Дональд Трамп. Фото: LRT

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допускает, что Украине следует ожидать уменьшения объемов военной помощи. Он подчеркнул, что пока никаких конкретных договоренностей с Владимиром Зеленским не достигнуто.

Об этом рассказала Кристен Велкер, сообщает NBC News в воскресенье, 8 декабря.

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Отмечается, что представитель администрации Трампа также сообщил, что вчерашняя встреча с Зеленским и Макроном была очень общей дискуссией. В ее рамках не было достигнуто никаких новых договоренностей.

Отвечая на вопрос, стоит ли Украине опасаться сокращения военной помощи от США, Трамп коротко ответил: "Возможно".

Ранее мы сообщали, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова заключить соглашение с Россией, чтобы завершить войну. Он заявил, что наше государство уже потеряло на войне более 400 тысяч солдат.

Риторика команды новоизбранного Трампа во время выборов и по состоянию на данный момент действительно отличается. Представители новой администрации понимают ситуацию в отношении Украины.