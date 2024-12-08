Єрмак заявив, що риторика команди Трампа щодо України до виборів і після відрізняється

47-й президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Риторика команди новообраного президента США Дональда Трампа під час виборів, і станом на зараз, дійсно відрізняється. Представники нової адміністрації розуміють ситуацію щодо України.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє Telegram "Ми-Україна".

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Що відомо

Під час відповіді на запитання журналістів, Андрій Єрмак позитивно оцінив зустрічі української делегації з членами майбутньої адміністрації Трампа. Зокрема, він розповів, що представники команди республіканця продемонструвати глибоке розуміння в російсько-українській війні.

Також керівник ОП підкреслив, що це вперше, коли сторони працюють ще до інавгурації.

"Можу вам сказати вже з власного досвіду — риторика під час компанії і те, яка дійсно позиція у цих посадовців, в тому числі, і у майбутнього віцепрезидента — це дві великі різниці. І повірте… це тільки початок, це були такі ознайомчі зустрічі, але ми точно домовилися працювати, працювати ще до інаугурації", — розповів Єрмак.

Нагадаємо, що під час цих же коментарів Андрій Єрмак повідомив, що зустріч президента України Володимира Зеленського із французьким і американським колегами Еммануелем Макроном і Дональдом Трампом - готувалася заздалегідь. Підготовка почалася ще під час візиту української делегації до США.

Після цієї зустрічі Зеленський заявив журналістам, що Трамп сприймає позицію України щодо миру. Він додав, що сторони домовились працювати у цьому напрямку далі.