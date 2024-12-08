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Як готували зустріч Зеленського, Макрона і Трампа

8 грудня 2024 00:24
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Єрмак розповів, як готувалася зустріч Зеленського, Макрон і Трампа в Парижі
Президенти Дональд Трамп, Еммануель Макрон та Володимир Зеленський. Фото: x.com/EmmanuelMacron
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В суботу, 7 грудня, у Парижі відбулася зустріч презентів трьох країн — Емманюеля Макрона (Франція), Володимира Зеленського (Україна) та новообраного лідера США Дональда Трампа. Ця зустріч не сталася в останню мить, а готувалася заздалегідь.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє телеканал "Ми-Україна".

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Що відомо про зустріч

За словами Єрмака, обговорення тристоронньої зустрічі готувалася під час візиту української делегації до США. В тому числі, спілкування було і з командою Макрона.

Керівник ОП зазначив, що не має деталей зустрічі, яка відбулась, оскільки вона була виключно між трьома лідерами і поки ще не було можливості поспілкуватися з президентом України. Однак він знає, що вона дуже гарна.

"Хочу відмітити, що дійсно (Макрон. — Ред.) зробив багато для того, щоб ця зустріч відбулася. Мені здається, що це може стати початком дуже гарного формата. Знаю тільки, що була дуже змістовна, дуже тепла, дуже ефективна і дуже гарна зустріч", — резюмував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у соцмережах повідомив, що трьохстороння зустріч з участю Макрона і Трампа була продуктивною. Сторони обговорили ситуацію на фронті, підтримку українців і досягнення справедливого миру.

Також після зустрічі глава держави сказав у коментарі журналістам, що Трамп сприймає позицію України щодо миру.

Володимир Зеленський Франція Андрій Єрмак Емманюель Макрон Дональд Трамп Париж

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