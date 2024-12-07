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Зеленський сказав, як Трамп сприймає позицію України щодо миру

7 грудня 2024 21:25
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Зустріч Зеленського з Трампом у Парижі 8 грудня — як президент США сприйняв позицію України про мир
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Позицію України щодо закінчення війни партнери повинні знати без посередників. А будь-які кулуарні домовленості неможливі.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з новообраним американським лідером Дональдом Трампом у суботу, 7 грудня.

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Що сказав президент

Зеленський після зустрічі з Трампом наголосив, що найголовніше для України — це досягнення справедливого миру та сильні гарантії безпеки. Він підкреслив, що важливо продовжувати співпрацю з партнерами та чітко озвучувати українську позицію без посередників. Президент уточнив, що будь-які домовленості неможливі без участі України, і партнери добре це розуміють.

"Найважливіше — справедливий мир і сильні гарантії безпеки для України. Ми домовились продовжувати працювати в цьому напрямку. Сьогодні ми обговорюємо різні питання, і важливо, щоб наші команди також працювали разом. Це необхідно. Наразі ще зарано робити остаточні висновки. Наші позиції були чітко зрозумілі, і це важливо, адже партнери повинні знати нашу точку зору без посередників. Без України будь-які домовленості неможливі. Це розуміють наші партнери, і я радий, що вони приймають нашу позицію", — сказав Зеленський.

Глава держави також додав, що зустріч з Трампом та французьким президентом Емманюелем Макроном була конструктивною, і що важливими питаннями були не лише обговорення політичної ситуації, а й те, як підтримати українців, які вистояли перед російською агресією.

"Ми всі хочемо миру, але для нас цей мир має бути справедливим і таким, щоб не було можливості для агресорів повернутися до своїх дій", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новообраним главою США Дональдом Трампом і лідером Франції Емманюелем Макроном у Парижі. Йшлося про мир в Україні. Переговори відбулись у Єлисейському палаці в Парижі.

Також глава держави зустрівся з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Під час зустрічі обговорили перспективи миру в Україні.

Володимир Зеленський США Франція Дональд Трамп президент війна в Україні

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