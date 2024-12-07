Зеленський публічно зустрівся з Дудою в Нотр-Дамі і зірвав овації — відео

Зеленський і Дуда зустрілись на церемонії в Нотр-Дамі під оплески
У суботу, 7 грудня, у Парижі офіційно відкривають відновлений Собор Паризької Богоматері. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з польським лідером Анджеєм Дудою до початку церемонії.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Зеленський переговорив з Дудою
На церемонії відкриття Нотр-Даму Зеленський зустрівся та привітався з Дудою.
Лідери обмінялися кількома словами. Їхню появу у залі супроводжували оплески присутніх глав держав і урядів.
Раніше Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новообраним главою США Дональдом Трампом і лідером Франції Емманюелем Макроном у Парижі. Йшлося про мир в Україні. Переговори відбулись у Єлисейському палаці в Парижі.
Також глава держави зустрівся з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Під час зустрічі обговорили перспективи миру в Україні.
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