Зеленський публічно зустрівся з Дудою в Нотр-Дамі і зірвав овації — відео

Президент України Володимир Зеленський та польський лідер Анджей Дуда. Фото: скриншот

У суботу, 7 грудня, у Парижі офіційно відкривають відновлений Собор Паризької Богоматері. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з польським лідером Анджеєм Дудою до початку церемонії.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський переговорив з Дудою

На церемонії відкриття Нотр-Даму Зеленський зустрівся та привітався з Дудою.

Лідери обмінялися кількома словами. Їхню появу у залі супроводжували оплески присутніх глав держав і урядів.

Раніше Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новообраним главою США Дональдом Трампом і лідером Франції Емманюелем Макроном у Парижі. Йшлося про мир в Україні. Переговори відбулись у Єлисейському палаці в Парижі.

Також глава держави зустрівся з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Під час зустрічі обговорили перспективи миру в Україні.