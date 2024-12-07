Зеленский публично встретился с Дудой в Нотр-Даме и сорвал овации — видео

Президент Украины Владимир Зеленский и польский лидер Анджей Дуда. Фото: скриншот

В субботу, 7 декабря, в Париже официально открывают восстановленный Собор Парижской Богоматери. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с польским лидером Анджеем Дудой до начала церемонии.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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На церемонии открытия Нотр-Дама Зеленский встретился и поздоровался с Дудой.

Лидеры обменялись несколькими словами. Их появление в зале сопровождали аплодисменты присутствующих глав государств и правительств.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новоизбранным главой США Дональдом Трампом и лидером Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Речь шла о мире в Украине. Переговоры состоялись в Елисейском дворце в Париже.

Также глава государства встретился с канцлером Австрии Карлом Негаммером. В ходе встречи обсудили перспективы мира в Украине.