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Зеленский сказал, как Трамп воспринимает позицию Украины о мире

7 декабря 2024 21:25
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Встреча Зеленского с Трампом в Париже 8 декабря — как президент США воспринял позицию Украины о мире
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Позицию Украины по окончании войны партнеры должны знать без посредников. А какие-либо кулуарные договоренности невозможны.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с новоизбранным американским лидером Дональдом Трампом в субботу, 7 декабря.

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Зеленский после встречи с Трампом подчеркнул, что самое главное для Украины это достижение справедливого мира и сильные гарантии безопасности. Он отметил, что важно продолжать сотрудничество с партнерами и четко озвучивать украинскую позицию без посредников. Президент уточнил, что любые договоренности невозможны без участия Украины, и партнеры это хорошо понимают.

"Самое важное — справедливый мир и сильные гарантии безопасности для Украины. Мы договорились продолжать работать в этом направлении. Сегодня мы обсуждаем разные вопросы, и важно, чтобы наши команды также работали вместе. Это необходимо. Пока еще рано делать окончательные выводы. Наши позиции были четко ясны, и это важно, ведь партнеры должны знать нашу точку зрения без посредников. Без Украины какие-либо договоренности невозможны. Это понимают наши партнеры, и я рад, что они принимают нашу позицию", — сказал Зеленский.

Глава государства также добавил, что встреча с Трампом и французским президентом Эмманюэлем Макроном была конструктивной, и что важными вопросами были не только обсуждение политической ситуации, но и то, как поддержать украинцев, устоявших перед российской агрессией.

"Мы все хотим мира, но для нас этот мир должен быть справедливым и таким, чтобы не было возможности для агрессоров вернуться к своим действиям", — подытожил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новоизбранным главой США Дональдом Трампом и лидером Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. Речь шла о мире в Украине. Переговоры состоялись в Елисейском дворце в Париже.

Также глава государства встретился с канцлером Австрии Карлом Негаммером. В ходе встречи обсудили перспективы мира в Украине.

Владимир Зеленский США Франция Дональд Трамп президент война в Украине

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