Ермак рассказал, как готовилась встреча Зеленского, Макрона и Трампа в Париже

Президенты Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: x.com/EmmanuelMacron

В субботу, 7 декабря, в Париже состоялась встреча презентов трех стран – Эммануэля Макрона (Франция), Владимира Зеленского (Украина) и новоизбранного лидера США Дональда Трампа. Она встреча не произошла в последний момент, а готовилась заранее.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает телеканал "Мы-Украина".

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Что известно о встрече

По словам Ермака, обсуждение трехсторонней встречи готовилось во время визита украинской делегации в США. В том числе общение было и с командой Макрона.

Руководитель ОП отметил, что не имеет деталей встречи, которая состоялась, поскольку она была исключительно между тремя лидерами и не было возможности пообщаться с президентом Украины. Однако он знает, что она очень хорошая.



"Хочу отметить, что действительно (Макрон. — Ред.) сделал многое для того, чтобы эта встреча состоялась. Мне кажется, что это может стать началом очень хорошего формата. Знаю только, что была очень содержательная, очень теплая, очень эффективная и очень хорошая встреча", — резюмировал Андрей Ермак.

Напомним, Владимир Зеленский в соцсетях сообщил, что трехсторонняя встреча с участием Макрона и Трампа была продуктивной. Стороны обсудили ситуацию на фронте, поддержку украинцев и достижение справедливого мира.

Также после встречи глава государства сообщил в комментарии журналистам, что Трамп воспринимает позицию Украины по отношению к миру.