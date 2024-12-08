Ермак заявил, что риторика команды Трампа по Украине до выборов и после отличается

47-й президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Риторика команды новоизбранного президента США Дональда Трампа во время выборов и по состоянию на данный момент, действительно отличается. Представители новой администрации понимают ситуацию касаемо Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает Telegram "Мы-Украина".

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В ходе ответов на вопросы журналистов Андрей Ермак положительно оценил встречи украинской делегации с членами будущей администрации Трампа. В частности, он рассказал, что представители команды республиканца продемонстрировали глубокое понимание российско-украинской войны.

Также руководитель ОП подчеркнул, что это впервые, когда стороны работают еще до инаугурации.

"Могу вам сказать уже по собственному опыту — риторика во время компании и то, какая действительно позиция у этих должностных лиц, в том числе, и у будущего вице-президента — это две большие разницы. И поверьте… это только начало, это были такие ознакомительные встречи, но мы точно договорились работать, работать еще до инаугурации", — рассказал Ермак.

Напомним, что во время этих же комментариев Андрей Ермак сообщил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с французским и американским коллегами Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом – готовилась заранее. Подготовка началась еще во время визита украинской делегации в США.

После этой встречи Зеленский заявил журналистам, что Трамп воспринимает позицию Украины по отношению к миру. Он добавил, что стороны договорились работать в этом направлении дальше.