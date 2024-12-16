Відновлення України після війни — які терміни

Люди дивляться на зруйнований будинок. Фото: Ukraïner

Новообраний президент США Дональд Трамп назвав терміни для повної відбудови зруйнованих російською агресією міст України. Він заявив, що для цього знадобиться ціле століття.

Про це Трамп сказав під час виступу перед журналістами у понеділок, 16 грудня.

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Що сказав Трамп про відновлення України

На його думку, ситуація, яка розгорнулася після повномасштабного вторгнення Росії, є жахливою та потребує колосальних ресурсів для відновлення.

"Це 100-річна відбудова, і ви ніколи не зможете повернути все до того вигляду, як було. Як шкода, що цього не мало б статися. Якби я був президентом, цієї війни не було б", — заявив Трамп.

Він також зазначив, що, коли він був президентом, Росія не наважувалася на подібні дії, і загалом у світі нібито не було значних конфліктів.

Які потреби України у відновленні

За оцінкою Світового банку, станом на весну 2023 року, потреби України у відновленні зруйнованої інфраструктури складають близько 411 мільярдів доларів. Це значно більше, ніж попередня оцінка у 349 мільярдів доларів, озвучена у вересні 2022 року.

З кожним місяцем сума збитків зростає через нові атаки Росії на українську інфраструктуру, зокрема на житлові будинки, енергетичні об’єкти та дороги.

Які міжнародні ініціативи з відбудови України

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні оголосила про проведення "Конференції з відновлення України", яка запланована на 10-11 липня 2025 року в Римі. Захід має стати важливим етапом у залученні міжнародної підтримки для відновлення України.

Нагадаємо, Трампа визнали людиною року за версією журналу TIME. Видання відзначило його політичне відродження.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що українці покладають великі сподівання на Трампа, який пообіцяв завершити війну.