Трамп про війну в Україні - що відомо про прогрес

Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Дональд Трамп/Х

Новообраний президент США Дональд Трамп повідомив, що має "невеликий прогрес" у питаннях врегулювання війни в Україні. Разом з тим, він утримався від розголошення деталей.

Про це стало відомо з його виступу перед журналістами, на який посилається CNN.

Читайте також:

Що сказав Трамп про війну в Україні

Він підкреслив складність і масштабність війни, звернувши увагу на те, що реальна кількість загиблих як з українського, так і з російського боку може бути значно більшою, ніж раніше вважалося.

"Ми намагаємося зупинити цю жахливу, жахливу війну, яка відбувається в Україні та Росії. Ми досягаємо невеликого прогресу, але це важкий і неприємний процес", — зазначив Трамп.

Разом з тим, він не уточнив конкретних дій чи кроків, які його адміністрація планує для врегулювання конфлікту, але наголосив на серйозності ситуації.

Нагадаємо, Трампа визнали людиною року за версією журналу TIME. Видання відзначило його політичне відродження.

Також Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що українці покладають великі сподівання на Трампа, який пообіцяв завершити війну.