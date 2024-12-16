Трамп о войне в Украине – что известно о прогрессе

Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: Дональд Трамп/Х

Новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил, что имеет "небольшой прогресс" в вопросах урегулирования войны в Украине. Вместе с тем он воздержался от разглашения деталей.

Об этом стало известно из его выступления перед журналистами, на которое ссылается CNN.

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Он подчеркнул сложность и масштабность войны, обратив внимание на то, что реальное количество погибших как с украинской, так и с российской стороны может быть значительно больше, чем раньше считалось.

"Мы пытаемся остановить эту ужасную, ужасную войну, которая происходит в Украине и России. Мы достигаем небольшого прогресса, но это тяжелый и неприятный процесс", — отметил Трамп.

Вместе с тем, он не уточнил конкретные действия или шаги, которые его администрация планирует для урегулирования конфликта, но отметил серьезность ситуации.

Напомним, Трампа признан человеком года по версии журнала TIME. Издание отметило его политическое возрождение.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы возлагают большие надежды на Трампа, пообещавшего завершить войну.