Зеленський розповів, що українці сподіваються на мир від президента Трампа

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українці покладають значні надії на американського лідера Дональда Трампа, який обіцяє покласти край агресивній війні Росії проти України. Він додав, що наш народ завжди був мирним і не прагнув конфліктів з іншими країнами.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю CBN News у середу, 11 грудня.

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Українці сподіваються на мир

"Люди в Україні завжди хотіли мир. У людей не було виходу, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, вони взяли в руки зброю, тому що вбивали їх дітей. Кожен з нас би так робив", — наголосив президент.

Глава держави наголосив, що мешканці кожної держави у подібній ситуації вчинили би так само. Зеленський також нагадав, що українці є дуже віруючими людьми.

"Найбільша протестантська спільнота в Україні. Найбільша рада Церков є саме в Україні. Багато різних релігій, але дуже віруюча держава", — наголосив Зеленський.

Зеленський висловив переконання, що президент США Дональд Трамп через позицію сили, а тільки її і розуміє Путін, зможе досягти миру. Він наголосив, що таким є сподівання усіх українців.

"Тому у людей сьогодні є така надія — на нову адміністрацію у Сполучених Штатах, на нового президента. І люди вірять у те, що він каже", — розповів президент.

Зеленський також підкреслив, що вірить у наміри Трампа вирішити питання миру в Україні якнайшвидше.

Раніше ми писали, що вирішення ситуації, що склалася навколо російсько-української війни, стане головним пріоритетом новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у зовнішній політиці після вступу на посаду 20 січня. Він зазначив, що діяти планує швидко.

Нагадуємо, Польща планує взяти активну участь у потенційних перемовинах між Україною та Росією, оскільки очолить Євросоюз за принципом ротаційного головування.