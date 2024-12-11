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Зеленский объяснил, какие надежды украинцы возлагают на Трампа

11 декабря 2024 22:46
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Зеленский рассказал, что украинцы надеются на мир от президента Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы возлагают значительные надежды на американского лидера Дональда Трампа, который обещает возложить на агрессивную войну России против Украины. Он добавил, что наш народ всегда был мирным и не стремился к конфликтам с другими странами.

Об этом Зеленский сообщил в интервью CBN News в среду, 11 декабря.

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Украинцы надеются на мир

"Люди в Украине всегда хотели мир. У людей не было выхода, когда началось полномасштабное вторжение, они взяли в руки оружие, потому что убивали их детей. Каждый из нас бы так поступал", — подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что жители каждого государства в подобной ситуации поступили бы так же. Зеленский также напомнил, что украинцы очень верующие люди.

"Наибольшее протестантское сообщество в Украине. Наибольший совет Церквей именно в Украине. Много разных религий, но очень верующее государство", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский выразил убеждение, что президент США Дональд Трамп из-за позиции силы, а только ее и понимает Путин, сможет достичь мира. Он подчеркнул, что таковы надежды всех украинцев.

"Поэтому у людей сегодня есть такая надежда — на новую администрацию в Соединенных Штатах, на нового президента. И люди верят в то, что он говорит", — рассказал президент.

Зеленский также подчеркнул, что верит в намерения Трампа решить вопрос мира в Украине как можно быстрее.

Ранее мы писали, что разрешение ситуации, сложившейся вокруг российско-украинской войны, станет главным приоритетом новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во внешней политике после вступления в должность 20 января. Он отметил, что действовать планирует быстро.

Напомним, Польша планирует принять активное участие в потенциальных переговорах между Украиной и Россией, поскольку возглавит Евросоюз по принципу ротационного председательства.

Владимир Зеленский США украинцы Дональд Трамп война в Украине Россия

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