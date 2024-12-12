Журнал TIME оголосив Дональда Трампа людиною року

Новообраний Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Журнал TIME назвав людину року. Ним став новообраний Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Про це повідомляє TIME.

Читайте також:

Трампа визнали людиною року

Видання пише, що політичне відродження Трампа не має собі рівних в американській історії.

"Його перший термін закінчився ганьбою, коли його спроби скасувати результати виборів 2020 року завершилися нападом на Капітолій США. Його уникала більшість партійних чиновників, коли він оголосив про свою кандидатуру наприкінці 2022 року на тлі численних кримінальних розслідувань. Трохи більше ніж за рік Трамп очистив поле республіканців, вигравши одні з найшвидших президентських праймеріз в історії", — йдеться у матеріалі.

Дональд Трамп. Фото: TIME

Журналісти зазначають, що під час загальних виборів Трамп провів шість тижнів у судовому залі, ставши першим колишнім президентом, засудженим за злочин. Однак це не вплинуло на його популярність. Видання також згадало, як на Трампа було здійснено напад.

"За наступні чотири місяці він переміг не одного, а двох своїх опонентів-демократів, переміг у всіх семи "хитких" штатах, і став першим республіканцем, який переміг за результатами всенародного голосування за 20 років. Він перебудував американську політику, переробив Республіканську партію та змусив демократів розібратися з тим, що пішло не так", — пишуть журналісти.

Відомо, що серед номінантів були також Камала Гарріс, Ілон Маск, Кейт Міддлтон, Марк Цукерберг, Юлія Навальна та Беньямін Нетаньягу.

Трамп отримав це звання вже вдруге, раніше він був відзначений у 2016 році після перемоги на президентських виборах.

Нагадаємо, Трамп запросив лідера Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна взяти участь у своїй інавгурації, що відбудеться у січні 2025 року.

Також Reuters писало, що Трамп має намір суттєво змінити політику США вже в перші години після вступу на посаду.