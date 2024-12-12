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Трамп стал человеком года по версии TIME

12 декабря 2024 15:32
Аркадий Пастула - Редактор
Журнал TIME объявил Дональда Трампа человеком года
Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Аркадий Пастула - Редактор

Журнал TIME назвал человека года. Им стал новоизбранный Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Об этом сообщает TIME.

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Издание пишет, что политическое возрождение Трампа не имеет себе равных в американской истории.

"Его первый срок закончился позором, когда его попытки отменить результаты выборов 2020 года завершились нападением на Капитолий США. Его избегало большинство партийных чиновников, когда он объявил о своей кандидатуре в конце 2022 года на фоне многочисленных уголовных расследований. Чуть больше чем за год Трамп очистил поле республиканцев, выиграв одни из самых быстрых президентских праймериз в истории", — говорится в материале

Новоизбранный Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: TIME

Журналисты отмечают, что во время всеобщих выборов Трамп провел шесть недель в судебном зале, став первым бывшим президентом, осужденным за преступление. Однако это не повлияло на его популярность. Издание также вспомнило, как на Трампа было совершено нападение.

"За следующие четыре месяца он победил не одного, а двух своих оппонентов-демократов, победил во всех семи "шатких" штатах, и стал первым республиканцем, победившим по результатам всенародного голосования за 20 лет. Он перестроил американскую политику, переделал Республиканскую партию и заставил демократов разобраться с тем, что пошло не так", — пишут журналисты.

Известно, что среди номинантов были также Камала Харрис, Илон Маск, Кейт Миддлтон, Марк Цукерберг, Юлия Навальная и Биньямин Нетаньяху.

Трамп получил это звание уже во второй раз, ранее он был отмечен в 2016 году после победы на президентских выборах.

Напомним, Трамп пригласил лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина принять участие в своей инаугурации, которая состоится в январе 2025 года.

Также Reuters писало, что Трамп намерен существенно изменить политику США уже в первые часы после вступления в должность.

США журналисты Дональд Трамп политики президент Америка

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