Восстановление Украины после войны - какие сроки

Люди смотрят на разрушенный дом. Фото: Ukraïner

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал сроки для полного восстановления разрушенных российской агрессией городов Украины. Он заявил, что для этого понадобится целый век.

Об этом Трамп сказал во время выступления перед журналистами в понедельник, 16 декабря.

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Что сказал Трамп о восстановлении Украины

По его мнению, ситуация, развернувшаяся после полномасштабного вторжения России, ужасная и нуждается в колоссальных ресурсах для восстановления.

"Это 100-летнее восстановление, и вы никогда не сможете вернуть все к тому виду, как было. Как жаль, что этого не должно было произойти. Будь я президентом, этой войны не было бы", — заявил Трамп.

Он также отметил, что когда он был президентом, Россия не решалась на подобные действия, и в целом в мире якобы не было значительных конфликтов.

Какие потребности Украины в восстановлении

По оценке Всемирного банка, на весну 2023 года, потребности Украины в восстановлении разрушенной инфраструктуры составляют около 411 миллиардов долларов. Это гораздо больше, чем предыдущая оценка в 349 миллиардов долларов, озвученная в сентябре 2022 года.

С каждым месяцем сумма ущерба растет из-за новых атак России на украинскую инфраструктуру, в частности на жилые дома, энергетические объекты и дороги.

Какие международные инициативы по восстановлению Украины

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила о проведении "Конференции по восстановлению Украины", которая запланирована на 10-11 июля 2025 года в Риме. Мероприятие должно стать важным этапом привлечения международной поддержки для восстановления Украины.

Напомним, Трампа признан человеком года по версии журнала TIME. Издание отметило его политическое возрождение.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы возлагают большие надежды на Трампа, пообещавшего завершить войну.