США готують новий пакет допомоги Україні

Президент США Джо Байден. Фото ua.depositphotos.com

США готують фінальний пакет військової допомоги для України на суму близько 500 мільйонів доларів. Цей пакет стане останнім етапом у рамках поточних зобов'язань адміністрації Білого дому.

Про це повідомила кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бабб з авіабази "Рамштайн" у середу, 8 січня.

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Ще 3,8 мільярда доларів, виділені на програму PDA (Presidential Drawdown Authority), залишаться невикористаними до зміни адміністрації. Ці кошти перейдуть у розпорядження нової адміністрації, яку очолить новообраний президент Дональд Трамп після інавгурації 20 січня 2025 року.

Залишок коштів стане важливим ресурсом для майбутньої політики США щодо України, залежно від курсу нової адміністрації. З огляду на позицію Трампа, яка передбачає більш обережний підхід до військової допомоги, подальші рішення щодо використання цих коштів залишаються невизначеними.

Нагадаємо, ми повідомляли, що США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,25 млрд доларів. До нього увійдуть боєприпаси, артилерійські снаряди, а також ракети для систем протиповітряної оборони (ППО).

Також ми повідомляли, що заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер заявила про відставку. Вона була ключовим експертом у координації військової допомоги Вашингтона для Києва.