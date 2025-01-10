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Подрывают основу военной машины РФ — Зеленский о санкциях США

10 января 2025 19:19
Катерина Османская - Редактор
США ввели новые санкции против российского энергосектора — детали
Президент США Джо Байден и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Катерина Османская - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Президенту США Джо Байдену, его администрации и американскому народу за новый пакет санкций. Он направлен на более 400 субъектов, связанных с российским энергетическим сектором.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в пятницу, 10 января.

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Скриншот сообщения Зеленского

Что сказал Зеленский о санкциях Байдена

Под ограничения попали ключевые российские производители, страховые компании, поставщики услуг в нефтегазовой отрасли, 184 танкера теневого флота, а также логистические объекты и компании из третьих стран.

Цель санкций:  

— Ослабить финансовые ресурсы России, в частности ее военную машину.

— Нарушить цепочки поставок и уменьшить доходы от экспорта энергоресурсов.

— Нанести удар по таким компаниям, как "Сургутнефтегаз", которую называют финансовым "кошельком" Путина.

Президент Украины подчеркнул, что сокращение доходов России от продажи нефти и газа поможет ускорить завершение войны. Он подчеркнул, что энергоресурсы не должны быть оружием, как это делает Россия, а должны обеспечивать стабильность в мире.

Украина также отметила важность двухпартийной поддержки со стороны США, которая помогает усиливать международное давление на Россию.

Зеленский также высоко оценил лидерскую позицию Америки в вопросе привлечения России к ответственности за ее агрессию. По его мнению, эти санкции существенно уменьшат возможности Кремля продолжать войну и дадут четкий сигнал, что преступники должны платить за свои преступления.

Как известно, США выделяют Украине пакет помощи на 500 миллионов долларов. Он станет последним при каденции Байдена.

Также мы сообщали, что команда Байдена не успеет потратить все выделенные деньги на помощь нашей стране. После инаугурации Дональда Трампа останутся еще несколько миллиардов долларов.

Владимир Зеленский Джо Байден санкции война в Украине энергетика Россия

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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